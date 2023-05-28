حالة ذعر تسيطر على العالم أول يونيو بسبب الدولار.. تفاصيل

أعلن الرئيس جو بايدن وخصومه الجمهوريون عن اتفاقهم من حيث المبدأ على رفع سقف الديون الأمريكية، وتجنب التخلف عن السداد، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية.

وصف بايدن الاتفاقية بأنها "تسوية"، بينما قال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي إنها "تستحق الشعب الأمريكي".

يأتي الاتفاق ، بعد أسابيع من مفاوضات مريرة ، لكن لا يزال بحاجة إلى موافقة الكونجرس المنقسم.

وحذرت وزارة الخزانة من أن أموال الولايات المتحدة ستنفد في 5 يونيو ، إذا لم يكن هناك اتفاق.

ويتعين على الولايات المتحدة أن تقترض الأموال لتمويل الحكومة لأنها تنفق أكثر مما تجمعه من الضرائب.

ويسعى الجمهوريون إلى خفض الإنفاق في مجالات مثل التعليم والبرامج الاجتماعية الأخرى أمام حد الدين البالغ 31.4 تريليون دولار (25 تريليون جنيه إسترليني).

ولم يتم الإعلان رسميًا عن تفاصيل الصفقة المبدئية - لكن صحف أمريكية، أفادت بأن الإنفاق الحكومي غير الدفاعي سيظل ثابتًا لمدة عامين ثم يرتفع بنسبة 1٪ في عام 2025.

ولم يتضح بالضبط كيف سيتغير برنامج حكومي يقدم المساعدة في شراء المواد الغذائية للأشخاص ذوي الدخل المنخفض أو الذين لا دخل لهم على الإطلاق.

وفي بيان ، وصف الرئيس بايدن الاتفاقية بأنها حل وسط مفيدًا للبلاد "لأنه يمنع ما يمكن أن يكون تعثرًا كارثيًا، وكان سيؤدي إلى ركود اقتصادي وتدمير حسابات التقاعد وفقدان ملايين الوظائف".

من جانبه ، أشار مكارثي إلى "التخفيضات التاريخية في الإنفاق ، والإصلاحات اللاحقة ستخرج الناس من براثن الفقر إلى قوة العمل".

وقال "لا توجد ضرائب جديدة ولا برامج حكومية جديدة".

وأضاف مكارثي أنه يعتزم الانتهاء من كتابة مشروع القانون يوم الأحد ، قبل التصويت في الكونجرس يوم الأربعاء.

وقال محللون، إن تخلف الولايات المتحدة عن السداد من شأنه أن يقلب الاقتصاد الأمريكي ويعطل الأسواق العالمية.

وفي الولايات المتحدة ، سيكون التأثير الفوري هو أن الحكومة ستنفد من لديها الأموال لدفع مقابل الرعاية الاجتماعية وبرامج الدعم الأخرى.

وعلى مدى فترة طويلة ، ستدفع الأزمة الاقتصاد الأمريكي إلى الركود - وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.

وسيكون للركود في الولايات المتحدة آثار كبيرة على العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم ، والتي تعتبر الولايات المتحدة شريكًا تجاريًا رئيسيًا لها، فلن يكونوا قادرين على البيع لاقتصاد لا يشتري بنفس القدر.

وأكد محللون، أن الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية في العالم ، والتخلف عن السداد سوف يسبب الذعر في جميع أنحاء العالم ، ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع.