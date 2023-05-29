عمليات التعليم تتابع وصول مظاريف أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 إلى اللجان

تتواصل الان غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، مع جميع غرف العمليات المنعقدة في مديريات التربية والتعليم، وذلك للاطمئنان على وصول مظاريف أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 إلى جميع اللجان.

وقال مصدر مسئول في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، أن جميع مظاريف أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 وصلت بأمان إلى جميع اللجان ، ولا يوجد أي تأخير في أي لجنة على مستوى الجمهورية.

وأضاف المصدر لصدى البلد ، أن عملية نقل مظاريف أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، تتم في حراسة مشددة بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، مشيراً إلى أن جميع مظاريف أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 يتم نقلها للجان عن طريق السيارات المخصصة لذلك من المديرية أو الإدارة التعليمية،وليس في سيارات أجرة.

وشدد المصدر على أن غرفة عمليات التربية والتعليم تتابع لحظة بلحظة جميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، ولديها معلومات كاملة عن الأحداث التي تحدث داخل لجان السير، وتعطي التعليمات اللازمة لكيفية التصرف فيها.

جدير بالذكر أن اليوم الإثنين الموافق 29 مايو 2023 هو ثالث أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، التي من المقرر أن تستمر خلال الفترة من 27 مايو حتى 8 يونيو 2023 حسب ما كشفته جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 المعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بوزارة التربية والتعليم، لم تتلق حتى الان أي شكاوى من صعوبة اسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 او خروج أي منها عن المقرر أو وجود أي أخطاء في صياغتها .

وأوضحت تقارير غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 تم وضعها من المقرر الذي درسه الطلاب ، ولم تأتي أي أسئلة من خارج المنهج ، لافتةً إلى أن جميع اللجان هادئة والأمور مستقرة .