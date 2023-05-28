ننشر تصريحات أشرف صبحي أمام اجتماع لجنة رياضة النواب

رد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على كافة التساؤلات أمام لجنة الشباب والرياضة بمقر مجلس النواب.
وجاءت تصريحات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كالتالي:-
- الدولة المصرية مُمثلة في الوزارة تعمل مع جميع أفراد المنظومة الرياضية.
- نتعامل مع ملف هروب بعض اللاعبين من المعسكرات من خلال الإجراءات القانونية.
- أتوقع الحصول علي 10 ميداليات في أولمبياد باريس 2024، ومستعدين لحل أي مشكلة أو أزمة تواجه الاتحادات وابطالنا.
- الألعاب الفردية لم تُعد شهيدة كما كان يطلق، اصبحنا نحقق ميداليات وإنجازات عديدة بفضل الدعم اللامحدود الذي توفره الدولة لجميع الفرق والمنتخبات.
- نساند وندعم كافة الاتحادات الرياضية من هدف المصلحة العليا وحصد الميداليات الأوليمبية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
- نواصل التنسيق والتعاون مع واللجنة الأوليمبية والبارالمبية على مستوى دعم ورعاية أبطال مصر الأوليمبين والبارالمبين وإعدادهم لمختلف المحافل الدولية والأولمبياد القادم.
- الدولة المصرية ممثلة في الوزارة خلف كل لاعب يريد المشاركة في المحافل الدولية ورفع اسم مصر عاليًا.
-الوزارة تُقدر أبطال مصر الرياضيين، وانجازاتهم التي يحققونها في مختلف المحافل الدولية.