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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد فوزه في الانتخابات.. أردوغان يعلن بداية "حقبة تركيا"

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بعد فوزه في انتخابات الرئاسة، بداية حقبة تركيا.

وكتب أردوغان في تغريدة علي “تويتر”، “مع النصر العظيم لتركيا... دع العصر التركي يبدأ!”.

واليوم أعلنت هيئة الانتخابات في تركيا، إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسا لـ تركيا في ولاية رئاسية ثالثة.

وقال رئيس هيئة الانتخابات التركية، أحمد ينار، إن رجب طيب أردوغان تفوق على منافسة كمال كليتشدار أوغلو بـ 2.5 مليون صوت.

وأضاف أن أردوغان حصل على 52.14% من الأصوات مقابل 47.86% لـ كليتشدار أوغلو بعد إحصاء جميع الأصوات تقريبا، لافتا إلى أن الأصوات المتبقية للفرز لن تغير النتائج.

رجب طيب أردوغان أردوغان تركيا

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