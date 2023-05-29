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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرجاني ساسي: محمد صلاح هداف لكن رياض محرز أكثر مهارة

صدى البلد

أثنى الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الدحيل القطري، على  محمد صلاح والجزائري رياض محرز، معتبرًا أن كلاهما فخرٌ للعرب.

وقال فرجاني ساسي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد"، "محمد صلاح ورياض محرز الاثنان هما فخر العرب".

واستطرد قائلًا: "ومع ذلك من وجهة نظري صلاح هداف.. لكن محرز أكثر مهارة، والاثنان من اللاعبين الكبار".

وحول إمكانية رحيل محمد صلاح عن ليفربول بعد فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أفريقيا، علّق ساسي قائلًا: "لا أعتقد أن صلاح ينوي الرحيل عن ليفربول وأكيد صلاح يعرف ما الأنسب بالنسبة له".

وأضاف: "صلاح يحب يحقق ألقاب جماعية وفردية ويجب على ليفربول أن يكون له مشروع يحقق ذلك".

وأشار ساسي إلى أنه سبق أن التقى محمد صلاح خلال مباراة منتخبي تونس ومصر في تصفيات أمم أفريقيا 2015، حينما انتصرت تونس ذهابًا وإيابًا وحصل على قميصه وقتها كان يلعب صلاح وقتها في بازل السويسري.

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