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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين الفلسطينية | فيديو

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين الفلسطينية.

ويظهر في شرايط الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي اندلاع اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والشبان الفلسطينيين في مدينة جنين.

وكان أعلن سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، أن رئيس وزراء  فلسطين د. محمد اشتية سيصل إلى مصر اليوم الاثنين ، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، بناءً على دعوة من الدكتور مصطفى مدبولي، في زيارة رسمية تستمر لمدة ثلاثة أيام .

وأوضح السفير دياب اللوح أن زيارة الوفد الوزاري الفلسطيني تأتي تلبية لدعوة الشقيقة الكبرى مصر الحاضنة الأكبر وخير داعم ونصير للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف ، وتجسيداً للعلاقة الاستراتيجية والأخوية بين الرئيس محمود عباس وشقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكريساً للتنسيق المستمر والدائم في كافة القضايا المركزية والسياسية بين القيادتين، إيماناً بوحدة التاريخ والمصير بين الشعبين الشقيقين .


وأفاد السفير دياب اللوح بأن تلبية رئيس الوزراء الفلسطيني دعوة شقيقه المصري بتشكيل وفد رفيع المستوى، يهدف لعقد الاجتماع الثاني للجنة الفلسطينية المصرية العليا المشتركة التي عقدت في وقت سابق بشهر أكتوبر لعام ٢٠١٩.

وأكد السفير دياب اللوح أن مشاركة تسع وزارات في هذه الزيارة الرسمية تدّلل على حرص دولة فلسطين على مدّ جسور التعاون السياسي والتنفيذي بين البلدين والنهوض بتلك الجسور إلى أعلى مستويات التنسيق، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس محمود عباس عبر توجيهاته الدائمة بوجوب استمرار العلاقة المتميزة مع مصر ودوام التنسيق الثنائي لتحقيق الافادة القصوى وتبادل الخبرات في شتّى المجالات ذات الصلة .

اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي

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