بسبب اتفاق سقف الدين.. مفاجأة في أسعار الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد التوصل لاتفاق مبدئي بخصوص تعليق سقف الدين الأمريكي في مطلع الأسبوع، إذ قوضت المخاوف من استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1944.09 دولار للأوقية (الأونصة) ليحوم قرب أدنى مستوى في شهرين بلغه يوم الجمعة. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب وسجلت 1943.30 دولار للأوقية.

وتأثر الذهب سلبا كأحد أصول الملاذ الآمن بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأحد إنه وضع اللمسات النهائية على اتفاق ميزانية مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يشمل تعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار حتى أول يناير 2025، وأضاف أن الاتفاق جاهز للعرض على الكونجرس للتصويت عليه.

إضافة إلى ذلك كشفت بيانات يوم الجمعة أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة زاد أكثر من المتوقع في أبريل نيسان وأن التضخم تسارع.

وعزز هذا التقرير فرص رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25نقطة أساس في يونيو إلى 65.3% وأن تظل عند هذا المستوى لبقية العام.