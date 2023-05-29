برلماني: إعفاء غرامات التأخير 80 % تشجيع كبير لمواجهة مشكلات القطاع العقارى

أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (80 %) من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها " سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي " والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.



واعتبر " المير " فى بيان له أصدره اليوم أن هذا الاتجاه من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمثابة تشجيع كبير القطاع العقارى مطالباً الحكومة بوضع سياسات جديدة حاسمة لمواجهة ظاهرة الاستمرار فى الارتفاعات الجنونية لأسعار مستلزمات البناء وفى مقدمتها حديد التسليح والاسمنت.



واقترح المهندس حسن المير على الحكومة الإسراع فى وضع دراسة حقيقية وواقعية لتكاليف انتاج حديد التسليح والأسمنت والاعلان عنها رسمياً ووضع وتحديد هامش ربح مناسب لمصانع وتجار الحديد والاسمنت حتى تصل منتجات الحديد والاسمنت بأسعارها الحقيقية لشركات المقاولات بجميع أنواعها الكبيرة والصغيرة مؤكداً أن تنفيذ هذا الاقتراح وفى أسرع وقت هو الحل الحقيقى لأزمة ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت.