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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الإسكان يناقش مع أعضاء غرفة التطوير العقاري سبل دعم ومساندة القطاع

صدى البلد

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الأحد، اجتماعا مطولا مع أعضاء غرفة التطوير العقاري، لبحث ومناقشة سبل دعم ومساندة قطاع التطوير العقارى، واستعراض التحديات التي تواجه القطاع، ووضع الحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات، واتخاذ القرارات المناسبة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، استجابت للعديد من مطالب المطورين العقاريين، حيث أقر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى اجتماعه الأخير، حزمة من الحوافز والتيسيرات للمطورين العقاريين، والمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة، وذلك فى إطار جهود الدولة لدعم ومساندة قطاع التطوير العقاري.

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وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة لا تدخر جهداً في دعم ومساندة قطاع التطوير العقاري، للحفاظ على هذا النشاط الاقتصادى المهم، الذى يسهم فى توفير العديد من فرص العمل، ويساعد فى تحقيق المخططات التنموية، داعياً المطورين العقاريين إلى تطوير الصناعات المتعلقة بقطاع التشييد والبناء، وتوفير كل مستلزمات البناء محليا، وبأعلى جودة، وكذا الارتقاء بمنظومة إدارة المشروعات العمرانية بعد تنفيذها، من أجل تحقيق الاستدامة، وتوفير جودة الحياة للمواطن المصري.

 

من جانبهم، توجه أعضاء غرفة التطوير العقاري، وفى مقدمتهم النائب طارق شكرى، رئيس الغرفة، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالشكر للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على جهوده فى دعم ومساندة قطاع التطوير العقاري، ولقائه المتواصل بالمطورين العقاريين والاستماع لمطالبهم، والاستجابة السريعة لتحقيق ما أمكن منها.


 

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