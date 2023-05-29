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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانى : دعم الرئيس السيسى لمكتبة الإسكندرية أكبر تشجيع للقائمين عليها

محمد سليم عضو مجلس
محمد سليم عضو مجلس النواب

اعتبر الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجهود مكتبة الإسكندرية لنشر العلم والمعرفة ، وتأكيده أنها تتكامل مع مساعي الدولة لبناء الجسور بين الأمم والحضارات، وتأكيد مفاهيم التعددية والسلام والحوار والتفاهم واحترام ثقافات كل الشعوب إضافة إلى إعلان الرئيس السيسى دعم الدولة الكامل، ودعمه شخصيًا للمكتبة ولدورها المهم بمثابة أكبر تشجيع للقائمين على هذا الصرح الثقافى والتنويرى الكبير.


وأشاد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم، بجميع القضايا التى تناولها الرئيس السيسى خلال لقائه المهم مع أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، خاصة تأكيده على أهمية التجديد المستمر في أطر وأساليب عمل المكتبة، وقيامها بدعم البرامج البحثية الجديدة، وأنماط التعليم المبتكرة، فضلًا عن تحفيز قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم الإبداعية، مع العمل على تعميم دور المكتبة في هذا الصدد، ليشمل دعم الإبداع والابتكار على المستوى الوطني، والإقليمي، والعالمي.

وأكد الدكتور محمد سليم، على الاهمية الكبيرة لحرص الرئيس السيسي خلال اللقاء على الاستماع إلى رؤى وأفكار أعضاء مجلس الأمناء، حيث أشاروا إلى أن المكتبة تمثل حالة فريدة على المستوى الحضاري، إذ تعكس بدقة دور مصر كمركز تنوير تاريخي للالتقاء والتفاعل بين ثقافات الشرق والغرب والشمال والجنوب.

وأعربوا عن بالغ تشرفهم بعضويتهم في مجلس أمناء هذا الصرح المتميز، موجهاً التحية والتقدير لاعضاء مجلس امناء مكتبة الاسكندرية على تأكيدهم للرئيس السيسى على بذل أقصى الجهد لتحقيق دفعة قوية في نطاق عمل وتأثير المكتبة خلال المرحلة المقبلة.

تجدر الاشارة الى أن مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية يضم نخبة من الشخصيات الدولية البارزة وعددًا من كبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب، من بينهم الدكتور مجدي يعقوب، والدكتور أكمل الدين أوغلو الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، وميجيل موراتينوس وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، والدكتور مفيد شهاب، ومحمد بن عيسى وزير الخارجية والثقافة المغربي الأسبق، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة الوزيرة السابقة والرئيسة السابقة لهيئة البحرين للثقافة والآثار، والمهندس هاني عازر، وأمينة محمد وزيرة الثقافة الكينية السابقة، وسامية نكروما الرئيس السابق لحزب المؤتمر الشعبي في غانا، والدكتور محمد سلماوي.

كما تجدر الاشارة الى أن الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أعرب عن التقدير للدعم اللامحدود الذي يقدمه الرئيس السيسي للمكتبة، إيمانًا بدورها في إنتاج المعرفة وترسيخ قيم العلم والثقافة، ليس فقط على المستوى المحلي، وإنما العربي والإفريقي والمتوسطي والدولي، مستعرضًا في هذا الصدد جهود المكتبة خلال الفترة الماضية في أداء رسالتها، وموضحًا الخطط المستقبلية لتعميق دورها وزيادة إشعاعها الحضاري. 

محمد سليم مجلس النواب السيسي مكتبة الاسكندرية

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