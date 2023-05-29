مفاجأة قوية في أسعار الدولار عالميا

حافظ الدولار على استقراره، اليوم الإثنين، وسط تزايد توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة رغم أنباء التوصل لاتفاق حول سقف الدين الأمريكية، حسبما أفادت رويترز.

وسجل الدولار أعلى مستوى في ستة أشهر أمام العملة اليابانية عند 140.91 ين في التعاملات الآسيوية المبكرة قبل أن يفقد بعض هذه المكاسب ويجري تداوله في أحدث تعاملات عند 140.39 ين.

ويتجه الدولار إلى تسجيل مكاسب شهرية تصل إلى نحو 3% مقابل الين.

وتوقف تداول سندات الخزانة الأميركية في آسيا، اليوم الإثنين، بسبب عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة.

وارتفع اليورو أمام الدولار 0.02 % إلى 1.0735 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني 0.01% إلى 1.23495 دولار.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، إن الاتفاق جاهز للعرض على الكونغرس للتصويت عليه.

وهبط مؤشر الدولار في أحدث التعاملات 0.15 % إلى 104.11 نقطة، ومع ذلك ظل بالقرب من أعلى مستوى في شهرين الذي سجله الأسبوع الماضي عند 104.42 نقطة.

ومن ناحية أخرى جاءت الليرة التركية عند 20.04 ليرة للدولار، بعد أن هبطت إلى مستوى قياسي عند 20.06 ليرة للدولار يوم الجمعة.