عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيريرا يفتح تحقيقا في أحداث مباراة إنبي وفيوتشر

صدى البلد

أعلن اللاعب السابق أحمد حسن، عن فتح بيريرا تحقيقا في أحداث مباراة إنبي وفيوتشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكتب أحمد حسن :"بيريرا يفتح تحقيقا في أحداث مباراة إنبي وفيوتشر بالأمس".

 

وأكد محمد صلاح عبدالفتاح الحكم الدولي السابق، أن نادر قمر الدولة حكم مباراة إنبي وفيوتشر، كان تمركزه خاطئا في هدف فيوتشر بالمباراة.

وتابع محمد صلاح عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: “كان لا بد من العودة بالكرة وعمل إسقاط، وهذا ما شرحه له تقنية الفيديو”.

اندهاش محمد صلاح

وأضاف محمد صلاح عبدالفتاح: “مندهش من قرار الحكم وإصراره على احتساب الهدف، ويجب على لجنة الحكام إصدار ما حدث في حديث تقنية الفيديو والحكم بالمباراة”.

واختتم محمد صلاح: “الخطأ في المباراة هو خطأ في قوانين كرة القدم، وحال شكوى إنبي قد يتم إعادة المباراة، ولكن قمر الدولة لن يذكر أنه أخطأ”.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

مجلس أعلى للضرائب وإعفاءات استثنائية.. تعديلات جديدة في قانون الضريبة على الدخل

طقس الغد.. ارتفاع الحرارة على القاهرة والوجه البحري وأمطار رعدية في سيناء

أولى صفقات الأهلي الصيفية| نجم الدوري الكندي على بعد خطوات من المارد الأحمر

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

عرض إيطالي.. نجم الزمالك يفرض شروطا قاسية للتجديد

علاقات آثمة مقابل الإجهاض | اعتراف جريء لطبيب نساء روض الفرج

ترشيحاتنا

ذكور فقط.. قبول دفعة جديدة من الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية وسحب الملفات حتى1 يوليو

احترسوا من الرطوبة.. طقس حار جدا يضرب المحافظات والعظمى تصل 44 درجة

في ذكرى سقوط قسطنطينية.. كيف تغلب السلطان محمد الفاتح على الدولة البيزنطية

بإجماع الآراء.. الإعدام شنقا لقاتل صديقه مدرس الإنجليزي بمنشأة القناطر

شيخ الأزهر يدعو إلى لم شمل الأمة الإسلامية لمواجهة التحديات وحملات التغريب

هالاند ليس الأول| 5 لاعبين عمالقة في دوريات أوروبا.. اثنان منهم بطول 2.08 متر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تتسلم الفرقاطة القهار طراز MEKO- A200 وقائد القوات البحرية يرفع علم مصر عليها

هؤلاء ممنوعون من تناول الآيس كريم في الصيف |تجنبه فورا

طريقة عمل كشري إسكندراني بمذاق لا يقاوم

مي عمر تثير الجدل بسعر حقيبتها في حفل هيفاء وهبي |رقم غير متوقع

فيديو

اعتذار مدير أعمالها ورقص زوجها.. أبرز لقطات حفل شيرين في جدة |فيديوجراف

القوات المسلحة تتسلم الفرقاطة القهار طراز MEKO- A200 وقائد القوات البحرية يرفع علم مصر عليها

مازلنا أصدقاء.. بشرى تعلن انفصالها عن سالم هيكل بعد زواج 3 سنوات

موضوع يخص الشرف.. سبب طعن غدير الفهد في رقبتها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ