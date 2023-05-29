أعلن اللاعب السابق أحمد حسن، عن فتح بيريرا تحقيقا في أحداث مباراة إنبي وفيوتشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن :"بيريرا يفتح تحقيقا في أحداث مباراة إنبي وفيوتشر بالأمس".

وأكد محمد صلاح عبدالفتاح الحكم الدولي السابق، أن نادر قمر الدولة حكم مباراة إنبي وفيوتشر، كان تمركزه خاطئا في هدف فيوتشر بالمباراة.

وتابع محمد صلاح عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: “كان لا بد من العودة بالكرة وعمل إسقاط، وهذا ما شرحه له تقنية الفيديو”.

اندهاش محمد صلاح

وأضاف محمد صلاح عبدالفتاح: “مندهش من قرار الحكم وإصراره على احتساب الهدف، ويجب على لجنة الحكام إصدار ما حدث في حديث تقنية الفيديو والحكم بالمباراة”.

واختتم محمد صلاح: “الخطأ في المباراة هو خطأ في قوانين كرة القدم، وحال شكوى إنبي قد يتم إعادة المباراة، ولكن قمر الدولة لن يذكر أنه أخطأ”.