عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم 577 كشكا لغير القادرين بقرى الفيوم

أكشاك جمعية الاورمان
أكشاك جمعية الاورمان بالفيوم

سلمت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم عدد (20) كشك لغير القادرين بقرى فيديمن وجرفس وسنهور البحرية والسيلين مركز ستورس، وقري العلوية وابوكساه والعجميين والنصارية مركز ابشواى، وقريتي الروضه ومعصره صاوى مركز طاميه، وقريتي عزبة خلف وقصر الباسل مركز اطسا بمحافظة الفيوم.


وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن تسليم الأكشاك ستعمل على تحسين حياة الأسر غير القادرة وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة مما سيغير من وجه الاقتصاد المصري.


ونوهت إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.


من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن مشروع الكشك يوفر فرصة عمل حقيقة حيث تقوم الجمعية بعمل استعلام للمستفيد بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها للحصول على الكشك وهى : (رخصة كشك - صورة بطاقة الرقم القومى – بحث اجتماعى من الشؤن الاجتماعية موجه للأورمان)، وتكون الأولوية للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم .


ولفت إلى أنه بعد ذلك، يحصل المستفيد على الكشك بالبضاعة والديب فريزر ويتم سداد رسوم توصيل الكهرباء،ثم متابعة المشروع عن طريق مندوب الجمعية ومن يجد تطابق الشروط عليه، ويرغب في بدء المشروع، يتوجه إلى مكتب الجمعية، والكائن ببرج التسنيم أمام معهد الأورام بجوار مستشفى الصدر - الفيوم


وأشاد شعبان بالتعاون الوثيق مع محافظة الفيوم التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الإحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.


يذكر أن الجمعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى سلمت الى الان عدد 577 كشك بالقرى الاكثر احتياجًا بقرى ونجوع محافظة الفيوم .

 

 

جمعية الأورمان: حملات توعية حول أهمية مياه الشرب النقية وتركيب الوصلات بالفيوم

 

 

 

 

جمعية الأورمان: حملات توعية حول أهمية مياه الشرب النقية وتركيب الوصلات بالفيوم

 

 

 

 

 

 

 

766525e6-1a48-4a48-b8ea-38ed0c3e511f
766525e6-1a48-4a48-b8ea-38ed0c3e511f
9b475011-9fcc-4928-86dd-2f4c32942bb5
9b475011-9fcc-4928-86dd-2f4c32942bb5
الفيوم جمعية الاورمان التضامن الاجتماعي قرى الروضة قرى الفيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

على عكس المتوقع.. قرار مفاجئ من كولر في مباراة الأهلي والوداد

صرف المقررات التموينية لشهر مايو 2023 بنسبة 100%

تشييع جثمان ضابط المخابرات الفلسطيني بعد استشهاده برصاص الاحتلال الإسرائيلي

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

عرض إيطالي.. نجم الزمالك يفرض شروطا قاسية للتجديد

علاقات آثمة مقابل الإجهاض | اعتراف جريء لطبيب نساء روض الفرج

ترشيحاتنا

بيان عاجل من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن نزاهة الانتخابات التركية

صدمته وعادت إليه.. رجل مصري يدفن زوجته حية من أجل الميراث.. تفاصيل

بينهم 22 طفلا.. الاحتلال يعتقل 170 فلسطينيا من أريحا منذ مطلع العام

السيناريو الأسوأ.. تحذيرات من اندلاع صراع مباشر بين روسيا وحلف الناتو

انفراجة .. السبع الكبار تستعد لتقديم ضمانات لـ زيلينسكي لإنهاء حرب أوكرانيا

مع نجم البرازيل في ملهى ليلي .. ظهور مثير لـ محمد رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهلة ولذيذة .. طريقة عمل الكشك الصعيدي

أغرب من الخيال.. سيدة أمريكية تحمل مرتين خلال شهر واحد

3 أعراض تؤكد ارتفاع مستويات الكوليسترول بالجسم

لذيذة وغير مكلفة .. طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

فيديو

عائد أرباحها أسبوعي.. تفاصيل شهادة ادخار بنك قناة السويس الجديدة

بشكل مفاجئ .. تراجع أسعار الدولار | والذهب يحافظ على هيبته ..فيديو

اعتذار مدير أعمالها ورقص زوجها.. أبرز لقطات حفل شيرين في جدة |فيديوجراف

احترسوا من الرطوبة.. طقس حار جدا يضرب المحافظات والعظمى تصل 44 درجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ