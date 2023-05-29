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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس خاطفيّ طالب الزيتون

صدى البلد

جددت محكمة الزيتون، اليوم حبس متهمين  15 يوما على ذمة التحقيق، في واقعة اتهامهم بخطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده.

تفاصيل الواقعة 

تلقي قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول  بتغيب نجلها الطالب، عقب انتهاء اليوم الدراسى.

بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، تم تحديد مكان تواجدهما والقبض عليهما وبصحبتهما المجنى عليه، وبمواجهة المتهمين إعترفا بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على إستدراج المجنى عليه ومساومة والدته.

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