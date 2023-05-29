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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الاحتفالات بفوز أردوغان متواصلة.. وتركيا تؤكد أهمية عودة العلاقات مع مصر

صدى البلد

 

قال عمر أحمد مُراسل "القاهرة الإخبارية" من أنقرة، إن الاحتفالات بفوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية مُتواصلة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضاف أن الانتخابات مهمة جدًا لمستقبل تركيا، ولذلك أنصار الرئيس أردوغان سعيدون بهذا النصر، لافتًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت أن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية من الممكن أن تعلن اليوم أو غدًا.

وأوضح أنه بعد 3 أيام سيقوم نواب البرلمان الجدد بأداء اليمين الدستورية؛ لبدء المرحلة الجديدة للبرلمان التركي حال إعلان النتائج اليوم.

وتابع أن الطعون على الانتخابات ستنتهي بعد يومين، ومن ثم إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية على حد سواء، مُشيرًا إلى أن الرئيس أردوغان سيقوم بأداء اليمين الدستورية أمام البرلمان التركي في الثاني من يونيو المقبل؛ لبدء المرحلة الرئاسية الجديدة لتركيا.

وأشار إلى أن الرئيس أردوغان قبل الانتخابات بأشهر كان قد بدأ مرحلة جديدة على مستوى العلاقات مع دول الجوار والشرق الأوسط، خاصة مع مصر، وكانت هذه السياسة موضع ترحيب من تحالف الشعب الحاكم والمعارضة، مُضيفًا أن جميع الأحزاب رحبت بانفتاح تركيا على الدول العربية ودول الجوار بشكل عام.

ونوه إلى أن جميع المراقبين والسياسيين داخل تركيا يؤكدون على أهمية العلاقة بين مصر وتركيا وملفات الشرق الأوسط على المناحي كافة، سواء السياسية أو الاقتصادية، وهو ما يُشير إلى بوادر تعاون مصري تركي في شرق المتوسط.


 

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