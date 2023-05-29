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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوم.. أوروبا تشهد أكبر مناورات بمشاركة 150 طائرة مقاتلة من 14 دولة

صدى البلد

قال سلاح الجو الفنلندي، إن القوات الجوية الفنلندية والنرويجية والسويدية ستجري أكبر تدريبات عسكرية بعنوان "تحدي القطب الشمالي 2023" في الفترة من 29 مايو إلى 9 يونيو، بمشاركة 150 طائرة مقاتلة من 14 دولة.

وأضاف: "يتم إجراء تلك التدريبات كل عامين منذ عام 2013. وهذه المرة يتولى سلاح الجو الفنلندي القيادة في تخطيط وقيادة الأنشطة التدريبية. وسيشارك حوالي 3000 جندي و 150 طائرة من القوات المسلحة من 14 دولة في تلك التدريبات". حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وسيشارك في تلك التدريبات العسكرية فنلندا والسويد والنرويج وممثلون من هولندا وبلجيكا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا وفرنسا وألمانيا وسويسرا والدنمارك وجمهورية التشيك والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ونظام الاستطلاع (AWACS) الخاص بنظام الإنذار والتحكم الجوي.

كما ستشارك الطائرات المقاتلة في التدريبات بالإضافة إلى المقاتلات متعددة الأدوار، مثل طائرات النقل.

وسيتم إجراء التدريبات في روفانيمي وبيلكالا في فنلندا، ولوليا في السويد وأولاند في النرويج.

وأشار تقرير الوكالة الروسية إلى أن هذه المهمات ستتم بشكل أساسي في المناطق الشمالية لفنلندا والنرويج والسويد.

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