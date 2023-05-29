الحكم على مرتضى منصور في سب الخطيب.. غدا

تصدر المحكمة الاقتصادية، غدا حكمها على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكان المحامي محمد عثمان، تقدم ببلاغ للنائب العام في أغسطس من العام الماضي بصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اتهم مرتضى منصور بارتكاب جرائم السب والقذف وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جريمة، من خلال مداخلة بأحد البرامج الرياضية بتاريخ 18 أغسطس من العام الماضي عقب صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحبسه شهرا مع الشغل.