مضايقة أستاذ جامعي لباحثة.. الإدارية تصدر حكمها اليوم

تصدر المحكمة الإدارية للتعليم برئاسة المستشار محمد حلمي البرعي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم حكمها في الدعوى المقامة من الباحثة ا.ع ضد رئيس جامعة القاهرة للنطق بالحكم لجلسة ٣٠ مايو المقبل.

تفاصيل الدعوي

وكانت المحكمة قد سبق وقامت بتأجيل القضية أكثر من مرة لحين تقديم الجامعة صورة رسمية من كافة التحقيقات التي تمت في واقعة التحرش من المشرف الدكتور ع. م. الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة جامعة القاهرة بالباحثة والصادر بشأنها قرار رئيس الجامعة رقم ١٤٦٥ لسنة ٢٠١٩ الصادر بتاريخ ٤ نوفمبر ٢٠١٩.

وكان محمد حامد سالم المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الباحثة أ.ع قد سبق وأن أقام الدعوى رقم ٤٢٩٦ لسنة ٦٩ ق طالبا الحكم بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة المؤرخ ٨ أكتوبر ٢٠١٩ بشأن شطب رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحثة بناء على طلب المشرف الدكتور ع. م بكلية الزراعة، وبطلب تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة على ألا يكون من بين أعضاءها المشرف ع. م.