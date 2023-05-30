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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة تكون تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 33 22
العاصمة الإدارية 34 22
6 أكتوبر 34 22
بنهــــا 33 21
دمنهور 32 21
وادي النطرون 33 21
كفر الشيخ 32 20
المنصورة 32 21
الزقازيق 34 20
شبين الكوم 33 21
طنطا 32 19
دمياط 29 20
بورسعيد 28 20
الإسماعيلية 33 21
السويس 33 21
العريش 29 20
رفح 28 20
رأس سدر 34 21
نخل 30 14
كاترين 27 12
الطور 34 22
طابا 29 20
شرم الشيخ 35 24
الإسكندرية 28 19
العلمين الجديدة 27 19
مطروح 26 18
السلوم 26 18
سيوة 30 18
رأس غارب 35 23
الغردقة 35 24
سفاجا 34 23
مرسى علم 35 24
شلاتين 33 25
حلايب 33 25
أبو رماد 34 24
رأس حدربة 33 24
الفيوم 33 22
بني سويف 34 21
المنيا 34 22
أسيوط 35 22
سوهاج 37 23
قنا 37 24
الأقصر 38 25
أسوان 39 26
الوادي الجديد 35 25
أبوسمبل 36 25

أخبار حالة الطقس حالة الطقس

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