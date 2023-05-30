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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 30 مايو

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يكثر البحث عن مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023، الموافق 10 ذو القعدة 1444 هـ فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

ويقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة في هذا التقرير ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.

وجاءت مواقيت الصلاة بالقاهرة حسب الهيئة العامة للمساحة: 
الفجْر 4:12 ص
الشروق 5:55 ص
الظُّهْر 12:53 م
العَصر 4:29 م
المَغرب 7:51م
العِشاء 9:22 م

مواقيت الصلاة بالإسكندرية
الفجْر 4:12 ص
الشروق 5:58 ص
الظُّهْر 12:58 م
العَصر 4:37 م
المَغرب 7:58 م
العِشاء 9:31 م

مواقيت الصلاة بالمنصورة
الفجْر 4:07 ص
الشروق 5:52 ص
الظُّهْر 12:52 م
العَصر 4:31 م
المَغرب 7:52 م
العِشاء 9:25 م

مواقيت الصلاة بالغربية
الفجْر 4:09 ص
الشروق 5:54 ص
الظُّهْر 12:53 م
العَصر 4:32 م
المَغرب 7:53 م
العِشاء 9:26م

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