سقط عليها جسم صلب.. مصرع مسنة في الدقهلية

لقيت مسنة مصرعها إثر وقوع جسم صلب عليها بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طلخا حد بوصول مسنة جثة هامدة لمستشفى طلخا المركزي، ادعاء سقوط جسم صلب على الرأس.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، وبالفحص تبين مصرع سيدة تدعي «اعتماد بدير السيد »، 65 عامًا، ربة منزل ومقيمة في قرية ميت عنتر، دائرة المركز.

وبسؤال أبناء المسنة المتوفاة، أكدا أنه حال جلوس والدتهما أمام المنزل؛ سقطت على رأسها قطعة حجرية من أعلى المنزل، ما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها، ولم يتهما أحدا بالتسبب في إحداث إصابتها.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.