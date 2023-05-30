بايدن: بحثت مع أردوغان ملف طائرات F-16 ومحاولة السويد الانضمام لـ الناتو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كرر في مكالمة يوم الاثنين رغبة أنقرة في شراء طائرات مقاتلة من طراز F-16 من الولايات المتحدة ، في حين رد بايدن بأن واشنطن حريصة على تخلي أنقرة عن اعتراضها على انضمام السويد إلى الناتو.

جرى التبادل عندما اتصل بايدن بأردوغان لتهنئته بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية يوم الأحد.

وقال بايدن للصحفيين قبل مغادرته البيت الابيض متوجها الى ديلاوير 'لقد تحدثت إلى أردوغان. لقد هنأت أردوغان. لا يزال يريد العمل على شيء ما على طائرات F-16. أخبرته أننا نريد التعامل مع السويد ، لذلك دعونا ننجز ذلك. ولذا سنعود على اتصال مع أحد.

واضاف 'سنتحدث اكثر عن ذلك الاسبوع المقبل'.

يجب الموافقة على العطاءات الخاصة بعضوية الناتو من قبل جميع أعضاء الناتو. لم توافق كل من تركيا والمجر حتى الآن على عرض السويد.

سعت تركيا لشراء ما قيمته 20 مليار دولار من طائرات F-16 وما يقرب من 80 مجموعة تحديث من الولايات المتحدة ، لكن البيع توقف بسبب اعتراضات من الكونجرس الأمريكي على سجل أنقرة الحقوقي الإشكالي وسياسة سوريا ، على الرغم من إدارة بايدن. قال مرارًا إنه يدعم البيع.

وافق الكونجرس الأمريكي في وقت سابق من هذا العام على حزمة أصغر بكثير بقيمة 259 مليون دولار ، بما في ذلك ترقيات برامج إلكترونيات الطيران لأسطول تركيا الحالي من الطائرات المقاتلة من طراز F-16 ، بعد أيام من تصديق تركيا على انضمام فنلندا إلى الناتو.

رفضت إدارة بايدن مرارًا وتكرارًا أي تأكيد على أي 'مقايضة' بين البيع وتوسيع الناتو ، على الرغم من أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال في يناير / كانون الثاني إن الجانب الأمريكي أوضح أن الموافقة على عطاءات الناتو سينظر إليها بشكل إيجابي. الكونجرس.

وقالت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين في رسالة بعث بها في فبراير شباط إلى بايدن إن فشل تركيا في التصديق على بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا ، والتي كانت لا تزال تنتظر في ذلك الوقت ، من شأنه 'التشكيك في هذا البيع المعلق' ، في إشارة إلى طائرات إف -16.

وقال مصدر مطلع على المناقشات إن الولايات المتحدة أبلغت تركيا في السابق أنه سيكون من الصعب إقناع الكونجرس بالموافقة على صفقة طائرات F-16 إذا لم تمنح أنقرة الضوء الأخضر للسويد.

تقدمت السويد وفنلندا بطلب للحصول على عضوية الناتو العام الماضي ، متخلتين عن سياسات عدم الانحياز العسكري القائمة منذ فترة طويلة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

صدقت تركيا على انضمام فنلندا إلى الناتو في أواخر مارس ، لكنها استمرت في الاعتراض على السويد ، قائلة إن ستوكهولم تأوي أعضاء في الجماعات المسلحة التي تعتبرها إرهابية. كما لم توافق المجر حتى الآن على عرض السويد.

تعتبر رؤية السويد تنضم إلى حلف الناتو بحلول منتصف يوليو عندما كان من المقرر أن يعقد الحلف قمة القادة في ليتوانيا من بين الأولويات القصوى لواشنطن.

وقالت الرئاسة التركية في بيان مقتضب بشأن الاتصال بين بايدن وأردوغان ، إن الزعيمين اتفقا على تعميق التعاون في جميع جوانب علاقاتهما الثنائية ، التي قالا إن أهميتها ازدادت بشكل أكبر في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.