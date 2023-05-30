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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس اليوم|ارتفاع درجات الحرارة من القاهرة الكبرى للصعيد.. وأمطار رعدية في سيناء

الطقس اليوم في مصر
الطقس اليوم في مصر

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

ويكون الطقس اليوم، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

ويشهد الطقس اليوم، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، يصاحب ذلك فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وحول حالة البحرين، خلال الطقس اليوم، يكون البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى مترين، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران.

وحول درجات الحرارة اليوم خلال الطقس اليوم المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 21 درجة.
السواحل الشمالية 26  للعظمى والصغرى 19 درجة.
جنوب سيناء 34 للعظمى والصغرى 24 درجة.
شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 22 درجة.
جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 26 درجة.

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