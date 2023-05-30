الطماطم بـ 3.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 30 مايو

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار الخضروات والفاكهة الرئيسية بسوق العبور، اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023.



وننشر أحدث أسعار الخضروات لجميع الأنواع التي يتم التعامل بها داخل الأسواق المصرية في اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو الجاري، تزامنا مع استقرار السوق المصري على شكل كبير بجميع التعاملات.



ويعمل الإنتاج المحلي، في اطار تحقيق الاكتفاء الذاتي لجميع أنواع الخضروات، والتي تساعد في استقرار الأسعار مع تغطيه السوق.

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء:



وصل كيلو الطماطم لسعر 3.5 و6.5 جنيه.

وصل كيلو البطاطس لسعر 4 و5.5 جنيه.

وصل كيلو البصل لسعر 8 و11 جنيها.

وصل كيلو الكوسة لسعر 5 و9 جنيهات.

وصل كيلو الجزر لسعر 2.5 و6.5 جنيه.

وصل كيلو البسلة لسعر 18 و22 جنيها.

وصل كيلو السبانخ لسعر 8 و10 جنيهات.

وصل كيلو القلقاس لسعر 5 و8 جنيهات.

وصل كيلو الثوم لسعر 20 و28 جنيها.

وصل كيلو اللفت لسعر 1.5 و2.5 جنيه.

وصل كيلو الفاصوليا لسعر 8 و10 جنيهات.

وصل كيلو خيار بلدي لسعر 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء:

الليمون البلدي بين 5 و15 جنيها.

الفراولة 7 و10 جنيهات.

الجوافة 6 و12 جنيها.

البطيخ 32 و40 جنيها.

تفاح مصري 8 و14 جنيهًا.

مانجو صديقة 20 و30 جنيهًا.

العنب البناتى الأصفر والأحمر 10 و15 جنيها.

الكيوي 26 جنيها.

الكانتلوب 5 و10 جنيهات.

الجنزبيل 40 و70 جنيهًا.

الخوخ البلدي العريشي 7 و17 جنيهًا.

مشمش سويسي 9 و13 جنيهًا.