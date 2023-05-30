أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 30 مايو

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.18 جنيه للبيع، و33.07 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.19 جنيه للبيع، و38.06 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.59 جنيه للبيع، و100.24 جنيه للشراء