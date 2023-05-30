تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30-5-2023 |فيديو

قدّمت الإعلامية داليا أيمن تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023، في القاهرة والمحافظات، و ذلك في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

حالة الطقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وحار نهاراً على القاهرة الكبرى و الوجه البحري و جنوب سيناء، و شمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، و شديد الحرارة على جنوب الصعيد، و لطيف ليلاً في أول الليل و مائل للبرودة في أخره.



حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء



العظمى الصغرى

القاهرة 33- 22

الإسكندرية 28- 19

الإسماعيلية33 - 21

الغردقة 35ـ 24

أسوان 39 - 26

سوهاج 37 - 23

المنيا 34 - 22

حالة الطقس و درجات الحرارة المتوقعة في بعض العواصم العربية والعالمية



الرياض 39 ـ 29

أبوظبي 37 ـ 29

أنقرة 19 ـ 13

لندن 20ـ 11

واشنطن 25 ـ 13

باريس 23 ـ 12

بكين 27 ـ 16