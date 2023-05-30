تطوير جهاز الرنين المغناطيسي في مستشفى الغردقة العام لرفع مستوى الرعاية الصحية

تم استكمال المرحلة الثانية لتطوير جهاز الرنين المغناطيسي في مستشفى الغردقة العام، وذلك في إطار حرص اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على خطة التطوير الشاملة للقطاع الصحي ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة لأهالي المحافظة.

تولى الدكتور إسماعيل العربي، وكيل مدير مديرية الصحة بالمحافظة، متابعة أعمال تجهيز مستشفى الغردقة العام بأحدث جهاز رنين مغناطيسي موديل "فيليبس Achieva detream" المتميز بدقته العالية. ومن المتوقع أن يسهم هذا الجهاز في تحسين جودة الفحوصات الطبية المتنوعة والشاملة التي يتطلبها المرضى، بفضل التقنيات المتقدمة التي يتمتع بها.

وأكد العربي أنه تم تزويد مستشفى الغردقة العام بجميع الاحتياجات والملحقات اللازمة لتركيب الجهاز الجديد، مما يضمن استفادة العديد من المرضى في المحافظة من خدماته.

ويذكر أن الجهاز السابق للرنين المغناطيسي قد قام بفحص ما يقرب من 120,000 حالة، واستخدم لمدة تقارب 90,000 ساعة منذ تركيبه. وبفضل التجديد الذي تم في المستشفى، سيتم توفير رعاية صحية أفضل وتحسين قدرة المستشفى على تلبية احتياجات المرضى في المجال الطبي المتقدم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التنسيق بين الجهات الحكومية المختصة .