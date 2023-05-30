الدولار يضرب بقوة.. مستوى قياسي لـ الليرة التركية أمام العملة الأمريكية



هبطت الليرة التركية لمستوًى قياسيٍّ جديدٍ عند 20.2 مقابل الدولار الثلاثاء، لتواصل بذلك الخسائر التي تتكبدها منذ فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد.

وتراجعت الليرة 0.5% عن مستوى الإغلاق الذي سجلته الاثنين عند 20.0990 ليرة للدولار والذي كان أسوأ أداء يومي لها في 8 أشهر.

وخسرت الليرة 7.3% منذ بداية العام، وفقدت أكثر من 90% من قيمتها على مدار العقد الماضي إثر مرور الاقتصاد بدورات من الازدهار والكساد ونوبات من التضخم المستفحل.

وقال بنيامين بيكتون، كبير محللي الاقتصاد الكلي في رابوبنك إن "فوز أردوغان شهد مزيدًا من الضغوط على الليرة التركية".

وفاز أردوغان على الرغم من سنوات الاضطرابات الاقتصادية التي يلقي منتقدوه باللوم فيها على سياساته الاقتصادية غير التقليدية والتي تعهدت المعارضة في حملتها الانتخابية بإلغائها.