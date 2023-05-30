عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة نظافة موسعة تحت الماء في شعاب الفانوس بالبحر الأحمر

صوره موضوعية
صوره موضوعية

أعلنت جمعية المحافظة على البيئة "هيبكا" عن انطلاق حملة نظافة موسعة تحت الماء، تحت رعاية منطقة شعاب الفانوس بالبحر الأحمر. شارك في الحملة فريق وحدة "الشمندورات" بقيادة المهندس مصطفى عبداللاه، بالاشتراك مع عدد من المتطوعين والمهتمين بالشأن البيئي.

تهدف الحملة إلى القضاء على المخلفات والنفايات البحرية في قاع البحر الأحمر، بهدف حماية الحياة البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي للمنطقة البحرية. وتهدف أيضًا إلى المساهمة في صون وحماية الموارد الطبيعية وتنوعها البيولوجي، وضمان استدامتها على المدى الطويل.

تعد هذه الحملة جزءًا من استراتيجية الجمعية لفتح قنوات تواصل جديدة وغير تقليدية مع المجتمع، بهدف دعم العمل البيئي وتعزيز آليات التنمية المستدامة. تأتي هذه المبادرة في إطار التعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على البيئة البحرية، والاستفادة من طاقات المتطوعين والمهتمين لتحقيق أهداف الحملة.

 

تعد منطقة شعاب الفانوس في البحر الأحمر من أهم الوجهات السياحية والبيئية في المنطقة، حيث تحتضن تنوعًا بيولوجيًا غنيًا وتوفر موطنًا للعديد من الكائنات البحرية النادرة. وتأمل الحملة أن تساهم في الحفاظ على هذا التنوع البيولوجي وجمال المنطقة.

 

وقد لاقت الحملة استحسانًا واسعًا من قبل الجمهور المحلي والسياح الذين يشعرون بالقلق إزاء تأثير التلوث البحري على البيئة. وقد أشاد المشاركون بجهود الجمعية "هيبكا" في تنظيم هذه الحملة النوعية التي تعكس التزامها بحماية وترميم البيئة البحرية.

 

ومن المتوقع أن تتكرر الحملة لعدة أيام، حيث سيقوم المشاركون بجمع المخلفات البحرية وإعادة تدويرها بشكل صحي ومسؤول، بهدف تحقيق أقصى فائدة من المواد القابلة للتدوير.

حملة نظافة تحت الماء الغردقة البحر الأحمر التلوث البحري التنوع البيولوجي التنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

قرار جديد يطبق خلال أيام بشأن المرتبات والدخول.. احسب قبضك بالجنيه

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

حزن .. تعليق مثير من ابراهيم فايق علي هدف حسين الشحات

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

محمد فاروق: أزمة كبرى بين حسين الشحات والأهلي .. تفاصيل

محدش هيرضي يحبني.. نزار الفارس يرد على حورية فرغلي بعد تكذيبها خبر خطوبتهما

موضوعات متعلقة

تطوير جهاز الرنين المغناطيسي في مستشفى الغردقة العام لرفع مستوى الرعاية الصحية

محافظ البحر الأحمر يوجه بتنفيذ إجراءات لتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية

تنفيذى البحر الأحمر يناقش التدابير الخدمية وتنظيم الأسواق

من 8 دول أوروبية .. مطار مرسى علم الدولي يستقبل 22 رحلة سياحية

محافظ البحر الأحمر يرأس اجتماعًا تنفيذيًا لتعزيز الخدمات في الصيف

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية لمحافظة البحر الأحمر 2022-2023

الشباب والرياضة تنظم الدوري الثقافي المعلوماتي بمركز شباب القصير

حملات تفتيشية على المنشآت السياحية بالغردقة

ترشيحاتنا

"معلومات الوزراء" يستعرض دور الرقمنة في تحسين مرونة الشركات لمواجهة الصدمات

توجيه مهم من الحكومة بشأن مناسك الحج .. ماذا يحدث

بعد تحرير المواطن السعودي المختطف.. أول تعليق من رئيس الوزراء اللبناني

الدولار يضرب بقوة.. مستوى قياسي لـ الليرة التركية أمام العملة الأمريكية

بتمويل حكومي| التضامن تزف خبرا سارا لهذه الفئة من المواطنين

عيد الأضحى 2023 .. موعد صيام العشر من ذي الحجة ووقفة عرفات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في تجربة غير مألوفة.. مطعم يقدم كائن غريب مرعب ومخيف

فى اليوم العالمي لمرضي التصلب المتعدد.. ماذا تعرف عن هذا المرض

البيع في أول فرصة وبثمن ضخم| الأهلي يتخذ قرارا ضد نجم الفريق الأول

محدش هيرضي يحبني.. نزار الفارس يرد على حورية فرغلي بعد تكذيبها خبر خطوبتهما

فيديو

هالاند الأبرز.. تعرف على أطول 5 لاعبين في الدوريات الأوروبية| فيديو جراف

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ