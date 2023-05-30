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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب الخطيب

مرتضى منصور
مرتضى منصور

عاقبت محكمة جنح الاقتصادية في القاهرة مرتضى منصور بالحبس ثلاثة أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه في القضية رقم 728 لسنة 2023، والمتهم فيها بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

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استدعاء مرتضى منصور أمام الاقتصادية

وكانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة قررت تأجيل محاكمة مرتضى منصور في قضية سب وقذف مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، لجلسة 18 يونيو المقبل وأمرت باستدعاء مرتضى منصور للمثول أمامها، كما حددت المحكمة الإدارية العليا، جلسة 19 يونيو المقبل، لنظر طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار زوال صفته رئيسا للنادي، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة، وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

قرار من الاقتصادية لصالح مرتضى منصور

وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، قضت برفض المعارضة الاستئنافية لـ أبو المعاطي زكي مع تغريمه 10 آلاف جنيه وتعويض 5 آلاف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية بتهمة سب وقذف وتعدي وإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمحامي مرتضي منصور.

وكان مرتضى منصور تقدم بدعوى ضد الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي يتهمه فيها بالسب والقذف وإزعاجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالقضية التي حملت رقم 735 لسنة 2023 م جُنح اقتصادي، وكان محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أجاب على سؤال :" هل هناك تطورات جديدة بشأن إدارة ملف نادي الزمالك"، وقال المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، خلال تصريحات على قناة النهار، إن الوزارة جهة إدارية، وهناك حكم صدر من مجلس الدولة، تجاه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ينص على "أن رئيس نادي الزمالك، لا يكون موجودا خلال الفترة المقبلة، لحين أقرب جمعية عمومية، تنفيذا لـ اللائحة و المادة 41".

وأشار إلى أن نادي الزمالك أخطرنا بتنفيذ قرار عزل رئيسه خلال الفترة المقبلة، وهذا الأمر صحيح، والوزارة معنية بتنفيذ الحكمة كجهة إدارية، وكشف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة لا تقوم بدعم أندية كرة القدم الجماهيرية، وتحديدًا الأهلي والزمالك، بشكل مادي، "وزارة الرياضة لا تدعم كرة القدم مطلقًا، الأهلي والزمالك لهما ميزانيتهما الكبيرة"، مشيرًا إلى أن الدعم المقدم للأهلي والزمالك هو على سبيل المثال الموافقة على بناء فرع أو استاد لكن في النهاية لا يوجد دعم مادي للأهلي أو الزمالك.
 

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حبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب الخطيب

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