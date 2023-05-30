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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير أسواق مال: تأسيس شركة تسوية العقود الآجلة خطوة مهمة لتطوير البورصة

صدى البلد

قال محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، وخبير أسواق المال، إن إدارة البورصة المصرية اتخذت خطوة مهمة خلال الفترة الماضية فى إطار تطوير سوق المال، وزيادة عمق وقوة السوق، حيث تم الانتهاء من تأسيس شركة تسوية العقود الآجلة؛ تمهيدا للبدء فى استخدامها كأداة مالية جديدة تضاف إلى سوق المال المصرى.

وأوضح “عطا”، أن أهمية مثل هذه الشركات تكمن فى دعم تسوية العقود الآجلة للسلع؛ بهدف التحوط ضد التقلبات السعرية التى تطرأ فجأة على السلع وخاصة السلع الاستراتيجية المؤثرة.

وأضاف أن حرص إدارة سوق المال دائما على تطوير من خلال إضافة المشتقات المالية الجديدة يهدف فى الأساس إلى استقرار سوق السلع، ولا سيما بتأسيس مثل هذه الشركات التى تدعم تداول العقود الآجلة الخاصة بالسلع وغيرها.

وأكد أن هذا يعد الدور الحقيقى لسوق المال فى دعم استقرار الأسواق من خلال زيادة أدواته ومشتقاته المالية الجديدة، ودعمه وتطويره دائما.

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