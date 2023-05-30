بعد إعلانها رسميًا.. ننشر أسماء الفائزين بجائزة الدولة للتفوق|تفاصيل

منح المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة نيفين ‏الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمي، ‏ جوائز الدولة للتفوق، إلى 7 من المبدعين المصريين، يُمثلون ثلاثة مجالات هي (الفنون والآداب ‏والعلوم ‏الاجتماعية)‏، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للثقافة ‏ال69، ‏ والذي انتهى خلاله أعضاء المجلس ‏الأعلى للثقافة، من عملية التصويت الإلكتروني لاختيار ‏الفائزين .

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حصل على جائزة التفوق فى مجال الفنون، كل من دكتورة رانيا يحيى الأستاذة بأكاديميةالفنون، والفنان فتحى عفيفى محمد حسنين

وحصل عليها فى مجال الآداب ، كل من اسم الراحل الدكتور مصطفى سليم، والشاعر فتحي عبد السميع.

وفاز بها في مجال العلوم الاجتماعية، ، كل من الدكتورة هناء الشوربجي ،والدكتور حسن سلامة،والدكتور أحمد رجب.