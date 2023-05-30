بعد إعلانها رسميًا.. ننشر أسماء الفائزين بجائزة الدولة للتفوق|تفاصيل

منح المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمي، جوائز الدولة للتفوق، إلى 7 من المبدعين المصريين، يُمثلون ثلاثة مجالات هي (الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية)، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للثقافة ال69، والذي انتهى خلاله أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، من عملية التصويت الإلكتروني لاختيار الفائزين .
حصل على جائزة التفوق فى مجال الفنون، كل من دكتورة رانيا يحيى الأستاذة بأكاديميةالفنون، والفنان فتحى عفيفى محمد حسنين
وحصل عليها فى مجال الآداب ، كل من اسم الراحل الدكتور مصطفى سليم، والشاعر فتحي عبد السميع.
وفاز بها في مجال العلوم الاجتماعية، ، كل من الدكتورة هناء الشوربجي ،والدكتور حسن سلامة،والدكتور أحمد رجب.