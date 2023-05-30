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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد إعلانها رسميًا.. ننشر أسماء الفائزين بجائزة الدولة للتفوق|تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

منح المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة نيفين ‏الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمي، ‏ جوائز الدولة للتفوق، إلى 7 من المبدعين المصريين، يُمثلون ثلاثة مجالات هي (الفنون والآداب ‏والعلوم ‏الاجتماعية)‏، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للثقافة ‏ال69، ‏ والذي انتهى خلاله  أعضاء المجلس ‏الأعلى للثقافة، من عملية التصويت الإلكتروني لاختيار ‏الفائزين .
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 حصل على جائزة  التفوق فى مجال الفنون، كل من دكتورة رانيا يحيى الأستاذة بأكاديميةالفنون، والفنان فتحى عفيفى محمد حسنين

وحصل عليها فى مجال الآداب ، كل من اسم الراحل الدكتور مصطفى سليم، والشاعر فتحي عبد السميع.

وفاز بها في مجال العلوم الاجتماعية، ، كل من الدكتورة هناء الشوربجي ،والدكتور حسن سلامة،والدكتور أحمد رجب.

المجلس الأعلى للثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة أمانة الدكتور هشام عزمي الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية جائزة الدولة

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