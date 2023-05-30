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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تخصص جميع مجالس الإفتاء للرد على أسئلة موسم الحج

مجالس الإفتاء
مجالس الإفتاء

قررت وزارة الأوقاف، تخصيص جميع مجالس الإفتاء من السبت 14 من ذي القعدة 1444هـ الموافق 3 يونيو 2023م وحتى 7 من ذي الحجة 1444هـ الموافق 25يونيو 2023م للحديث عن فقه الحج ، والرد على أسئلة الحجاج وغيرهم عن فقه الحج.

وناشدت وزارة الأوقاف، جميع المديريات تنسيق ذلك مع العلماء القائمين على مجالس الإفتاء.

ويأتي هذا في إطار الدور الريادي التي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وخاصة فيما يتعلق بالفقه والفتوى

جدير بالذكر أن مجالس الإفتاء تراعي التيسير في الفتاوى، وتيسر معرفة الأحكام من العلماء المتخصصين وأئمة وواعظات وزارة الأوقاف وأمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية من خلال التعاون المستمر بين وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية.

 

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