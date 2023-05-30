اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، اسم الفائز بجائزة النيل فى الفنون، وذلك بعد اجتماع المجلس الأعلى للثقافة رقم 69، حيث أعلنت فوز عبد السلام عيد بجائزة النيل في الفنون لعام 2023.

تم عقد الاجتماع بحضور أعضاء المجلس ممن لهم حق التصويت لاختيار الفائزين، حيث تم إجراء التصويت الإليكترونى على الجوائز بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وذلك من من واقع الأسماء التي تم ترشيحها من قبل لجان الفحص والتي عملت على مدى الأشهر الماضية، حيث تنافس على الجائزة هذا العام، كل من: النجم الكبير يحيى الفخرانى، والفنان التشكيلى الكبير عبد السلام عيد.