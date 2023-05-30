حددت المواعيد .. إعلان هام من النيابة الادارية للمتقدمين لشغل وظائفها

حددت النيابة الادارية مواعيد للمتخلفين عن حضور المقابلة الشخصية لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2022 من خريجي كليات الشرطة والشريعة والقانون والحقوق.

وحددت يوم السبت القادم ٣ يونيو لخريجي كليات الشرطة والاحد والاثنين لخريجي باقي الجامعات.

شروط المسابقة

وكانت اعلنت النيابة الادارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة من من خريجي كليات الشرطة والشريعة والقانون والحقوق دفعة 2022. وحددت الهيئة النيابة في المتقدم للتعيين في هذه الوظيفة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا.

وتضمنت شروط تقديم النيابة الإدارية، ما يلي:

ألا يقل تقديره التراكمي عن (جيد).

ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة تاريخ آخر يوم للتسجيل الإلكتروني في المسابقة .

أن تتوافر في المتقدم الاهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

أن تثبت لياقته الصحية وفقًا لنتائج التحاليل والفحوص الطبية اللازم اجرائُها لدى شغل الوظيفة.