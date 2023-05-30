رياضة النواب توصي بتشكيل لجنة لاستبدال أراضي مراكز الشباب الصغيرة

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار ينظم عملية بيع وشراء واستبدال أراضي مراكز الشباب، وذلك لمساعدة الشباب في مختلف القري والنجوع بممارسة الرياضة.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن استبدال مباني مراكز الشباب القديمة والملغاة لعدم وجود ملاعب لممارسة النشاط عليها بمساحة أكبر خارج الكتلة السكنية، وذلك بحضور رئيس الإدارة المركزية لمركز الشباب الدكتور محمد عبد المنعم ومصطفى عبد المعين وكيل وزارة التخطيط.



و أوصت اللجنة بأن يتضمن تفويض المحافظين كل في محافظته بتشكيل لجنة برئاسته تشمل ممثلين عن وزارات (الشباب والرياضة – التنمية المحلية – الزراعة واستصلاح الأراضي – المالية – الأوقاف) تختص بتقنين أراضي مباني مراكز الشباب وإمكانية بيعها بالمزاد العلني وشراء أراضي بديله بمساحات أكبر على ان يكون ذلك طبقا لقانون رقم (182) لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

وقد أفادت وزارة الشباب خلال الاجتماع أنه سبق وتقدم بعض مراكز الشباب باستبدال الأراضي الخاصة بها بمساحات أكبر لاستغلالها كملاعب وتم مخاطبة وزارة الشباب والرياضة بهذا الشأن والتي قد أفادت الإدارة المركزية لمراكز الشباب بأنه ليس لديها مانع من الاستبدال مع اتخاذ كافة الإجراءات الواجبة الاتباع قانوناً وبناءً عليه تم العرض على السيد المستشار القانوني للمحافظة وانتهى فيه الرأي إلى عدم جواز اللجوء إلى الاستبدال لدى التصرف في أملاك الدولة الخاصة وارجاء تشكيل أي لجان بهذا الشأن لحين الانتهاء من دراسة الموضوع لدى مجلس الوزراء ولم يرد لمديرية الشباب والرياضة نتيجة الدراسة بمجلس الوزراء حتى تاريخه.

وفيما يخص الطلب الثاني المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن خطورة التوسع في إقامة ملاعب كرة القدم الخماسية بمراكز الشباب على حساب الملاعب القانونية أو السباعية، بعقد اجتماع بالجلسات القادمة بحضور وزير الشباب والرياضة، و مجلس إدارة شركة المدن لاستعراض إنجازاتها في اعمال الصيانة.

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