بدعتان يقع فيهما البعض قبل الحج.. وكيل الأزهر السابق يحذر منهما

كشف الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق ، عن خرافات وبدع انتشرت هذه الأيام تزامنا مع قرب مناسك فريضة الحج.

وقال المشرف على الفتوى بالأزهر الشريف، إن من يحرم بالحج في بيته وينيب غيره في أعمال الحج تكتب له حجة، كذب وجهل مطبق.

كما أكد على أن تحريم الصوم في عشر ذي الحجة لايقول به إلا جاهل.

حكم الاقتراض للذهاب للحج

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على تساؤل:" هل يمكن الحصول على قرض من أجل أداء مناسك فريضة الحج؟"

وأفاد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية": بأن "الآية القرآنية واضحة في هذا الشأن، وهي أن الحج يكون لمن استطاع إليه سبيلا".

وأضاف أستاذ الفقه : “جمهور الفقهاء أكدوا أن الحج واجب موسع، ويمكن أن يتم أداء هذه الفريضة في أي وقت طوال فترة عمر الإنسان”.

وتابع : "لا داعي للاقتراض من أجل أداء فريضة الحج"، مضيفا: "القرض الحسن لا يجوز لأداء الحج فما بالنا بالقرض الربوي، وهو الزيادة في رأس المال.ذذ