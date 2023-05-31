يحدث لأول مرة.. قرار جديد لـ كولر في الأهلي قبل مواجهة الوداد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مواجهة نظيره الوداد المغربي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي نظيره الوداد المغربي، في التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، بحضور 20 ألفًا من الجماهير.

وقرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عمل معسكر مغلق للاعبين قبل مواجهة الوداد، بداية من يوم الجمعة.

وتعد هذه المرة الأولى التي تشهد عمل معسكر مغلق في الأهلي قبل أي مباراة من جانب المدير الفني السويسري منذ توليه قيادة الفريق الأحمر.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي بينما تأهل فريق الوداد المغربي على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

الأهلي ضد الوداد

وستقام مواجهة الإياب بين الأهلي والوداد المغربي يوم 11 يونيو المقبل، على ملعب مركب محمد الخامس.