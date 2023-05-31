عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحكم على البلوجر "لوشا" في قضية خطف بعد قليل

صدى البلد

تصدر محكمة جنايات الجيزة اليوم الأربعاء، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة البلوجر الشهير بـ"لوشا"، المتهم في قضية خطف، والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 10 سنوات.

وكانت  قررت جهات التحقيق استمرار حبس البلوجر محمد عبد الحميد الشهير بـ لوشا، والذى اشتهر بجملة عبر فيديوهات يبثها عبر صفحته بجملة "البونبوناية بقا".

كانت البداية عندما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على "لوشا" والبالغ من العمر 36 عاما دون عمل، أثناء إحدى الدوريات، وبعد الكشف عليه تبين أنه هارب من حكم قضائي جنايات الهرم بتهمة خطف، وتم ترحيله إلى حجز الجيزة ومنها إلى قسم شرطة الهرم لتنفيذ الحكم الصادر ضده .

الحكم علي البلوجر لوشا تفاصيل اتهام لوشا بالخطف محكمة جنايات الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

قولتله علمني الحاجات دي.. هاجر تطلب الخلع: جوزي مش رومانسي

5 جنيهات| تراجع غير مسبوق يضرب الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد لاعب الأهلي

تذبذب في أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الزمالك يطلب ضم نجم بيراميدز مقابل لاعبي القلعة البيضاء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

صعود أسعار النفط بعد خسائر حادة قبيل التصويت على سقف الدين الأمريكي

الرئيس الصيني يحذر: وضع الأمن القومي خطير ومعقد.. وهذا ما دعا إليه

منها تحديد حرم مشروع مركز الصيد.. تراخيص الشواطئ توافق على 28 طلبا

عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك يكشف مفاجأة بشأن أوسوريو والصفقات الجديدة

مركز المعلومات يناقش دور القطاع المالى فى دعم النمو الاقتصادى بمصر

أفضل طريقة لأداء مناسك الحج.. الإفتاء تكشف عنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشاط وتركيز وتحسين الحالة المزاجية.. فوائد الإفطار بالفول المدمس

كشف حساب| تاريخ الكينج المصري محمد صلاح ⁦ من المقاولون للعالمية

خست خالص.. ملك أحمد زاهر تتصدر التريند بسبب صورها قبل وبعد

وفر فلوس الكشف|هاني الناظر يعلن عن تركيبة لعلاج التهابات بين الفخذين والإبط

فيديو

مش هكون مرتاحة.. ريهام عبد الغفور تفجر مفاجأة بشأن العمل مع نجلها

حقيقة هروب المدير الفني للزمالك.. ما القصة؟

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. شاهد التفاصيل

تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل جديدة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ