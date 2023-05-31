عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرق العقد العرفي ورفض الاعتراف بابنه.. لاعب كرة شهير يواجة حكما اليوم

صدى البلد

تصدر محكمة جنح مستأنف الهرم، اليوم حكمها فى استئناف ا. ج. لاعب كرة قدم شهير، على حكم حبسه سنة مع الشغل، لسرقة ورقة زواجه العرفى.

كانت قد عاقبت محكمة جنح الهرم، في وقت سابق، اللاعب ا. ج كرة شهير في القضية رقم 57069 لسنة 2022 جنح الهرم لاعب كرة شهير بالحبس سنه مع الشغل والنفاذ والمصاريف لاتهامه فى بسرقة عقد الزواج العرفى.

اتهمت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، فى بلاغ لقسم شرطة الهرم، لاعب كرة قدم، يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا فى 5 مارس الماضى، بواسطة محامى حددت هويته، والاستيلاء على ورقتى الزواج العرفى، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذى استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وأوضحت فى بلاغها، أنها أخبرت اللاعب باكتشافها حملها فى الشهر الرابع، وفوجئت عقب ذلك باستيلائه على الورقتين اللتان تثبتان زواجهما العرفى بمساعدة المحامى، لرفض اللاعب إثبات النسب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الحكم علي لاعب كره شهير السجن للاعب كره سرق عقد الزواج العرفي محكمة الجنح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

تصفية سياسية أم خلافات عائلية.. العثور على نجل رئيس مخابرات القذافي مقتولا بالرصاص

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم

قولتله علمني الحاجات دي.. هاجر تطلب الخلع: جوزي مش رومانسي

5 جنيهات| تراجع غير مسبوق يضرب الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

الزمالك يطلب ضم نجم بيراميدز مقابل لاعبي القلعة البيضاء.. تفاصيل

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد لاعب الأهلي

الموضوع خلص.. مهيب عبد الهادي يكشف وجهة نجم الزمالك

ترشيحاتنا

وزير القوي العاملة يسلم شيكات تعويض لأسرة متوفي من العمالة غير المنتظمة

رئيس جهاز القاهرة الجديدة: تنفيذ 27 قرار غلق وتشميع لمحال مخالفة

خاصة بالكولومبي بوتيرو| كائنات ضخمة بوزن زائد في نيويورك.. فما القصة؟

نهائي دوري الأبطال.. موعد ومعلق مباراة الأهلي والوداد المغربي والقناة الناقلة

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بصحراوي ملوي جنوب المنيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينهي حياة شخص كل 5 دقائق بهذه الدولة.. طرق فعالة للإقلاع عن التدخين

بعد ادعاء حملها من أدهم النابلسي.. إطلالات وضعت إنجي خوري في مأزق

بلجيكا.. شاب عربي ينقذ حياة امرأة بهذه الطريقة..شاهد

نشاط وتركيز وتحسين الحالة المزاجية.. فوائد الإفطار بالفول المدمس

فيديو

البسة أكلت العصفورات.. حكاية طفلة يمنية خطفت قلوب رواد السوشيال بدموعها

مش هكون مرتاحة.. ريهام عبد الغفور تفجر مفاجأة بشأن العمل مع نجلها

حقيقة هروب المدير الفني للزمالك.. ما القصة؟

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. شاهد التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ