الذهب يسقط فجأة.. المعدن النفيس يتكبد خسائر شهرية واتفاق سقف الدين الأمريكي السبب

تتجه أسعار الذهب يوم الأربعاء إلى إنهاء شهر مايو على تراجع إذ دعم التقدم في خطوات إبرام اتفاق سقف الدين الأمريكي والتوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة موقف الدولار وقلل من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

واجتاز التشريع الذي اتفق عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لرفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار عقبة مهمة إذ أقرته لجنة القواعد في مجلس النواب وأرسلته إلى المجلس بكامل هيئته لبحثه والتصويت المتوقع عليه يوم الأربعاء.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1959.64 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0456 بتوقيت جرينتش، وهبط الذهب 1.5 % حتى الآن هذا الشهر. ولم تشهد العقود الآجلة الأمريكية للذهب تغيرا يذكر لتستقر عند 1959.30 دولار.

وفي الوقت نفسه استقر مؤشر الدولار، مبددا الدعم الذي تلقته أسعار الذهب من انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

ويرجح المتعاملون في العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الاتحادي أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة الشهر المقبل، إذ تجاوزت البيانات الاقتصادية التوقعات ويبدو أن أعضاء الكونجرس توصلوا إلى اتفاق لرفع سقف الدين.

ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة إضعاف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 23.18 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين كذلك 0.1 % إلى 1012.62 دولار، بينما زاد البلاديوم واحدا % إلى 1414.27 دولار. وتتجه جميع هذه المعادن إلى تراجع شهري.