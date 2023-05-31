عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الذهب يسقط فجأة.. المعدن النفيس يتكبد خسائر شهرية واتفاق سقف الدين الأمريكي السبب

الذهب يسقط فجأة..
الذهب يسقط فجأة.. المعدن النفيس يتكبد خسائر شهرية

تتجه أسعار الذهب يوم الأربعاء إلى إنهاء شهر مايو على تراجع إذ دعم التقدم في خطوات إبرام اتفاق سقف الدين الأمريكي والتوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة موقف الدولار وقلل من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

واجتاز التشريع الذي اتفق عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لرفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار عقبة مهمة إذ أقرته لجنة القواعد في مجلس النواب وأرسلته إلى المجلس بكامل هيئته لبحثه والتصويت المتوقع عليه يوم الأربعاء.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1959.64 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0456 بتوقيت جرينتش، وهبط الذهب 1.5 % حتى الآن هذا الشهر. ولم تشهد العقود الآجلة الأمريكية للذهب تغيرا يذكر لتستقر عند 1959.30 دولار.

وفي الوقت نفسه استقر مؤشر الدولار، مبددا الدعم الذي تلقته أسعار الذهب من انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

ويرجح المتعاملون في العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الاتحادي أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة الشهر المقبل، إذ تجاوزت البيانات الاقتصادية التوقعات ويبدو أن أعضاء الكونجرس توصلوا إلى اتفاق لرفع سقف الدين.

ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة إضعاف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 23.18 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين كذلك 0.1 % إلى 1012.62 دولار، بينما زاد البلاديوم واحدا % إلى 1414.27 دولار. وتتجه جميع هذه المعادن إلى تراجع شهري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

تصفية سياسية أم خلافات عائلية.. العثور على نجل رئيس مخابرات القذافي مقتولا بالرصاص

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم

قولتله علمني الحاجات دي.. هاجر تطلب الخلع: جوزي مش رومانسي

5 جنيهات| تراجع غير مسبوق يضرب الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

الزمالك يطلب ضم نجم بيراميدز مقابل لاعبي القلعة البيضاء.. تفاصيل

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد لاعب الأهلي

الموضوع خلص.. مهيب عبد الهادي يكشف وجهة نجم الزمالك

ترشيحاتنا

رسالة شديدة اللهجة.. شوبير يحذر لاعبي الأهلي قبل مواجهة الوداد في نهائي إفريقيا

وزير القوي العاملة يسلم شيكات تعويض لأسرة متوفي من العمالة غير المنتظمة

رئيس جهاز القاهرة الجديدة: تنفيذ 27 قرار غلق وتشميع لمحال مخالفة

خاصة بالكولومبي بوتيرو| كائنات ضخمة بوزن زائد في نيويورك.. فما القصة؟

نهائي دوري الأبطال.. موعد ومعلق مباراة الأهلي والوداد المغربي والقناة الناقلة

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينهي حياة شخص كل 5 دقائق بهذه الدولة.. طرق فعالة للإقلاع عن التدخين

بعد ادعاء حملها من أدهم النابلسي.. إطلالات وضعت إنجي خوري في مأزق

بلجيكا.. شاب عربي ينقذ حياة امرأة بهذه الطريقة..شاهد

نشاط وتركيز وتحسين الحالة المزاجية.. فوائد الإفطار بالفول المدمس

فيديو

البسة أكلت العصفورات.. حكاية طفلة يمنية خطفت قلوب رواد السوشيال بدموعها

مش هكون مرتاحة.. ريهام عبد الغفور تفجر مفاجأة بشأن العمل مع نجلها

حقيقة هروب المدير الفني للزمالك.. ما القصة؟

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. شاهد التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ