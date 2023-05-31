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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: 38 طالبا يحصلون على الدرجة النهائية بالإعدادية ونسبة النجاح ٨٣.٩%

اعتماد نتيجة الشهادة
اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حصول 38 طالبا وطالبة على الدرجة النهائية بالشهادة الإعدادية، مشيرا إلى أن نسبة النجاح بلغت 83.9%.

 

وقد اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2023 / 2022 بنسبة نجاح بلغت نحو ٨٤ %، وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 103 ألفا و119 طالبا وطالبة، وذلك بحضور الدكتور عربي أبوزيد مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية. 

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية ، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم ، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح .

ومن جانبه؛ قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم رفع النتيجة على الموقع التالي:

http://www.alexandria.gov.eg/services/Results/default1.aspx

وأوضح أبوزيد أنَّ التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية يبدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 3 يونيو المقبل وتستمر لمدة خمسة عشر يومًا، كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.

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