بالتعاون مع عزيز الشافعي.. ميس حمدان تطرح أغنية مهندم وشيك

طرحت الفنانة ميس حمدان، أغنية جديدة، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، حملت اسم “مهندم وشيك”.

أغنية مهندم وشيك، من كلمات والحان عزيز الشافعي، وتمثل عودة لـ ميس حمدان للغناء مرة أخرى، بعد توقف دام لسنوات عن طرح أي أعمال غنائية جديدة.

واعتمدت ميس حمدان في تصويرها للأغنية، علي الحركات الاستعراضية التي تجيد تقديمها.

يذكر أن الفنانة ميس حمدان حكت عن موقف تعرضت له من المخرج خالد يوسف ، قائلة إنه طلبها في دور الفنانة دوللي شاهين في فيلم " ويجا " ولكنها رفضت الدور بسبب المشاهد الجريئة .

وتابعت الفنانة ميس حمدان ، خلال برنامج " VIP" ، والمذاع على فضائية " هي " : " قعد فترة طويلة يقنعني بالدور ويقولي أنتي كدة مش فنانة وبطلوا كدة وأنتم اللي بوظتوا الفن بطريقة تفكيركم دي وزمان الفنانات مكنوش بيعملوا كده" .

وأردفت “ حمدان “ ، أن خالد يوسف ”هزقها” بسبب رفضها للمشاهد الساخنة، وطلبت منه أعرف رأي ماما .

كشفت الفنانة ميس حمدان عن تعرضها للتحرش وهي طفلة حيث قالت: "مكانتش مرة كانت مرات كتير، بس اللي هون عليا إن مش أنا لوحدي، ده طلع بنات كتير" .

وتابعت الفنانة ميس حمدان ، خلال برنامج " VIP" ، والمذاع على فضائية " هي " : " التحرش ده مصيبة سودة، ده طلع مفيش بنت ما اتعرضتش للتحرش، و90% من الفتيات تعرضن للتحرش.

وتابعت: "لو مكنش تحرش جسدي، كان لفظى، واللي بستغربه جدا، وبتكلم بحرقة بسببه، إننا كنا بنخاف نقول، وبعلم ده لبنت أختي؛ لأنه موقف دمه تقيل جدا، المهم يكون هناك إرشاد للأطفال؛ لكفاية التعامل في مثل هذه المواقف.