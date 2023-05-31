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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

لجنة من نقابة المحامين تتفقد مقر غرب طنطا للبدء في تجهيزه

صدى البلد

أوفد نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الأول، الأستاذ محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة، ترافقه لجنة من النقابة العامة، لإجراء جولة تفقدية لمقر نقابة محامي غرب طنطا، الذي تم تخصيصه وشراءه حديثًا، وذلك للبدء في تجهيزه، لمحامي غرب طنطا، وذلك بحضور محمد خليل، نقيب محامي غرب طنطا، وأعضاء المجلس الفرعي.
 وصرح محمد راضي مسعود، بأن النقيب العام وجه أيضًا بتفقد النادي الاجتماعي لمحامي غرب طنطا، وذلك لحصر الأعمال المتطلبة لإعادة تشغيله على الوجه الأكمل لخدمة أعضاء الجمعية العمومية. 
 وأعرب عضو مجلس النقابة العامة، عن أن الأستاذ عبدالحليم علام، يولي اهتمامًا خاصَا لملف مقرات وأندية النقابات الفرعية، وعمل منذ توليه منصب النقيب العام على إنشاء إدارة هندسية متخصصة بالنقابة العامة مهمتها للإشراف على منشآت النقابة وإدارتها وصيانتها. 
  يذكر أن النقابة العامة للمحامين جددت العديد من مقرات الأندية والمقرات الخاصة بالنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، حيث انتقل النقيب العام لافتتاحها، وتفقد البعض، وآخرها تفقده أندية المحامين ببني سويف والمنيا وأسيوط.

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