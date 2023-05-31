رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة.. نسبة النجاح 85.1%

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة ، اعتمدها منذ قليل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، بنسبة نجاح ٨٥.١ % ، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٥٣٣ طالب وطالبة حضر منهم ١٨٤٣٥٢ طالب وطالبة ونجح ١٥٦٧٩٩.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة للطلاب الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠ % .

واعتمد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة للطلاب المكفوفين بنسبة نجاح ٨٨ % ، واعتمد محافظ القاهرة ايضا نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة للمدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.١ %

واعتمد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة “المهنية” بنسبة نجاح ٨٤.٩ % ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٧٤.٣% .

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أنه في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة ، هناك ٢٥٩ طالب وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية .

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، إلى أنه في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة ، حققت إدارة شبرا التعليمية المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٨.١٥% ، تليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٧٢ % وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٢٤%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة

أكد مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على www.cairo.gov.eg ، ثم إدخال رقم الجلوس ، والضغط على عرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة