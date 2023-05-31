5 تعليمات مهمة من المعاهد الأزهرية قبل امتحانات الثانوية

اجتمع الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد خليفة شرقاوي رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، والشيخ عوض الله عبد العال رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق والخدمات، والدكتور أحمد معبد رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، وخالد إبراهيم رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية- مع المتابعين من قطاع المعاهد الأزهرية للجان الامتحانات على مستوى المناطق الأزهرية.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة اتباع ما يلي:



- العمل على توفير الجو المناسب للطلاب والطالبات داخل لجان الامتحانات.

- التعاون التام مع رؤساء اللجان ومساعديهم، حتى تحقق العملية الامتحانية المقصود منها.

- ضرورة التأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة.

- ضرورة البدء في امتحان الشفوي من بداية الامتحان حتى الموعد المحدد قبل إجازة عيد الأضحى.

- ضرورة مراجعة كناشة راسب للطلاب المعيدين مواد الرسوب حتى يتمكن كل طالب من دخول الامتحان.

يأتي هذا بناء على توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتحت إشراف الدكتور وكيل الأزهر، وفي إطار استعدادات قطاع المعاهد الأزهرية لبدء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

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