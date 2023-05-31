عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 3 سنوات لـ 3 متهمين بالتهرب الضريبي بالقاهرة

صدى البلد

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 أشخاص، بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامهم بالتهرب الضريبي.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 2307 لسنة 2023 جنايات المعادي، أن المتهمين بصفتهما مسجلين وخاضعان لأحكام قانون الضريبة العامة على القيمة المضافة، تهربا من أداء تلك الضريبة المقررة قانونًا والمبينة بالأوراق المستحقة عليهم وذلك بأن قاموا بخصم الضريبة بدون وجه حق بالمخالفة للأحكام.

وأسندت النيابة، للمتهم الثالث، أنه أمد المتهمين الأول والثانية بفواتير مصطنعة دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه. 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

بشرى لعشاق الأهلي بشأن نهائي أفريقيا أمام الوداد

ضربته بالفأس.. التحقيقات: قاتلة نجلها بـ الشرقية قطعته أشلاء ولا تتعاطى مخدرات

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

عاجل .. زيادة أعداد جماهير النادي الأهلي أمام الوداد بنهائي أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

نائبة حزب مصر الحديثة: قضية التعليم مركزية وتتطلب دراسة متكاملة

روسيا تكشف حقيقة نشر وحدات عسكرية على أراضي زابورويجيا

إدراج ملعب ترامب للجولف على القائمة السوداء في بريطانيا.. تفاصيل

صرف 30 ألف جنيه إغاثة لكل أسرة متضررة من حريق محال كوم أمبو

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

صندوق النقد الدولي يشيد بصمود الاقتصاد المصري في وجه الأزمات العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متحف فاروق حسني يستقبل محمد بن عيسى مؤسس منتدى أصيلة الثقافي بالمغرب

الأطفال هتحبه .. طريقة عمل كب كيك السبانخ

حكاية أغرب عمارة في مصر.. مساحة الشقة ومن يسكن بها؟

التدخين يدمر النظر ويسبب العمى فى هذه الحالة | تفاصيل

فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية | فيديو جراف

شرع ربنا.. فيديو جديد لـ شاكوش وزوجته تفاجئه بهذا القرار |فيديو جراف

بطيخ ياباني على شكل هرم يثير الجدل .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ