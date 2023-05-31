السجن 3 سنوات لـ 3 متهمين بالتهرب الضريبي بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 أشخاص، بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامهم بالتهرب الضريبي.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 2307 لسنة 2023 جنايات المعادي، أن المتهمين بصفتهما مسجلين وخاضعان لأحكام قانون الضريبة العامة على القيمة المضافة، تهربا من أداء تلك الضريبة المقررة قانونًا والمبينة بالأوراق المستحقة عليهم وذلك بأن قاموا بخصم الضريبة بدون وجه حق بالمخالفة للأحكام.

وأسندت النيابة، للمتهم الثالث، أنه أمد المتهمين الأول والثانية بفواتير مصطنعة دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.