نزار الفارس: خطوبتي لـ حورية فرغلى على سبيل الهزار..وما قالته بحقي لا يجوز..فيديو

أكد الإعلامي العراقي نزار الفارس، أنني قمت بعمل حلقة مع الفنانة حورية فرغلي، وكانت على علم بتفاصيل الحلقة، خاصة انها ادعت أن اللقاء كان يتم “بكاميرات مستخبية”، وهذا غير حقيقي على الإطلاق، خاصة أن اللقاء تم بـ 3 كاميرات تليفزيونية.

وقال الفارس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”: "أنا أحترم مصر وشعبها وعمري ما أصور فنانة بكاميرات خفية لأنه عيب”.

وتابع الإعلامي العراقي نزار الفارس، أن “حورية فرغلي قالت انا محدش اتقدملي خالص بعد الحادثة فقولتلها تقبلي أكون خطيبك فقالت موافقة، مؤكدا أن خطوبتي من حورية فرغلي كانت على سبيل الهزار”.

وأشار : “أنا مستغرب من اللي قالته في حقي، وأنا لم أسئ لحورية فرغلي وأكن لها كل الاحترام، على الرغم أنه بعد ان انتهينا من تصوير الحلقة أساءت لي وقالت أصوم وأفطر على بصلة، وقالت أنا أطول منه، وما قالته هو تنمر عليا”.

ما حدث منها في حقي لا يجوز

واستكمل الإعلامي العراقي نزار الفارس، “اختيار حورية فرغلي لتصوير الحلقة كان على سبيل الصدفة، مؤكدا أنني أحترم حورية فرغلي وأقدرها ولكن ما حدث منها في حقي لا يجوز”.