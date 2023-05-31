عمر زهران: الموت كان في كفة وعدم عملي بالتليفزيون بالأخرى

حل المخرج والممثل عمر زهران، ضيف على برنامج "الستات"، ليكشف عن تفاصيل في حياته و قصة كفاحه في الفن.

و كشف "زهران"، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على فضائية "النهار"، أنه أثناء تأدية عُمرة بالسعودية، التقى بـ فنانة قديرة لكنها معتزلة عن الفن لمدة طويلة، و قام بحوار مطول معها و سيتم نشره قريبا.

وأضاف "زهران"، أنه يقدر المسرح و يتمنى أنه يكون ممثل مسرحي، منوها إلى أن حبه للإخراج التليفزيوني عطله عن الدراما، معقبا: " أنا مهووس بالبرامج التليفزيونية و بعشقها".

و أوضح "زهران"، أنه أتى من عمق الريف من منطقة تسمى كفر الزهران التابعة لمحافظة الجيزة، وأنه عمل بوظائف متعددة في بداية حياته ومنها مدير للمبيعات، و كان يُرشح لهذه المهنة في كبرى الشركات لكفاءته، و العملاء كانوا يطلبونه بالاسم.

بداية مشواره التليفزيوني

و نوه، إلى أنه بعمر الـ29 قرر ترك هذه المهنة و التوجه للتدريب في التليفزيون بدون أجر، مضيفا أنه شخص شغوف بالعمل الفني والإعلامي منذ الطفولة، قائلا: " الموت في كفة و أني مشتغلش في التليفزيون في كفة أخرى".

و تابع، أنه دخل المجال التليفزيوني بعد تدريب استمر 3 سنوات بدون أجر، و اقتحم اجتماع لرئيس التليفزيون السابق " عبد السلام النادي" للتعيين، و أنه كان لا يمتلك وسائط للتعيين و لكنه شخص كُفء، وبعد هذا اللقاء تعيين مساعد مخرج تحت التدريب وصولا ليكون مذيع.