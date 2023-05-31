خبيرة فلكية: الجوزاء محظوظ و العذراء سيتعطل في يونيو

كشفت رشا مراد خبيرة الفلك و الأبراج، أن من أكثر الأبراج حظوظا في شهر "يونيو"، هم الأبراج الهوائية مثل: الجوزاء، الدلو و الميزان، و أيضا الأبراج النارية مثل الأسد و الحمل.

و أضافت رشا مراد، خلال لقائها ببرنامج" الستات" المذاع على فضائية "النهار"، أن برج القوس يجب أن يكون أكثر حذرا، و سيشعر ببعض التعطيلات و تأجيلات، و خاصة في شراكاته العاطفية أو المهنية.

و أوضحت رشا مراد، أن برج العذراء يجب أن يكون حذرا من هذا الشهر حتى يوم 10 من شهر يوليو، و أن عصبيته ستكون زائدة و ربما تتسبب في خسارة لبعض الناس من حوله، بالإضافة إلى العطل الذي يتوقع حدوثه في بعض خططه.

وتابعت، أنه يجب على برج الدلو و العقرب و الحوت، أن يأخذوا حذرهم هذا الشهر.

